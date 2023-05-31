Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Звезда «Татьяниного дня» едва прикрыла прелести на свежем фото: мужчины в восторге

Звезда «Татьяниного дня» едва прикрыла прелести на свежем фото: мужчины в восторге

31 мая 2023 17:00
Звезда «Татьяниного дня» едва прикрыла прелести на свежем фото: мужчины в восторге

Формы актрисы оценили по достоинству.

Наталья Рудова всегда была популярной. Но вот происхождение ее бешеной популярности для многих оставалось загадкой. Блог с миллионом подписчиков, сотни поклонников, сплетники, которые день и ночь обсуждают каждый ее чих в антифанатских группах и пабликах. За какие заслуги средней руки актриса попала в список звезд первого эшелона, многие откровенно не понимали.

Съемки в «Татьянином дне» все расставили по местам. Сериал сделал из Рудовой неподдельную звезду, и теперь ее обсуждают и осуждают, что называется, на законных основаниях. В соцсетях актриса опубликовала пикантное фото в купальнике, но вместо критики и хейта наткнулась на огромное количество восторженных комментариев, причем преимущественно от мужчин.

«Умничка», «Ух, какое горячее фото», «Вот это формы», «Красавица», «Женюсь, решено», — пишут восхищенные подписчики звезды.

Звезда «Татьяниного дня» едва прикрыла прелести на свежем фото: мужчины в восторге
Фото: соцсети, кадр из сериала "Татьянин день" (2007-2008)
Ксения Куртукова
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Related video