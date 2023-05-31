Звезда «Татьяниного дня» едва прикрыла прелести на свежем фото: мужчины в восторге
Формы актрисы оценили по достоинству.
Наталья Рудова всегда была популярной. Но вот происхождение ее бешеной популярности для многих оставалось загадкой. Блог с миллионом подписчиков, сотни поклонников, сплетники, которые день и ночь обсуждают каждый ее чих в антифанатских группах и пабликах. За какие заслуги средней руки актриса попала в список звезд первого эшелона, многие откровенно не понимали.
Съемки в «Татьянином дне» все расставили по местам. Сериал сделал из Рудовой неподдельную звезду, и теперь ее обсуждают и осуждают, что называется, на законных основаниях. В соцсетях актриса опубликовала пикантное фото в купальнике, но вместо критики и хейта наткнулась на огромное количество восторженных комментариев, причем преимущественно от мужчин.
«Умничка», «Ух, какое горячее фото», «Вот это формы», «Красавица», «Женюсь, решено», — пишут восхищенные подписчики звезды.