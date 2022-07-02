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Звезда «Сватов» довела Стриженову до трясучки

2 июля 2022 12:34
Звезда «Сватов» довела Стриженову до трясучки

Телеведущая не сдержала эмоций.

Екатерина Стриженова виртуозно совмещает работу и семью: она ведет утреннее ток-шоу, играет в театре, проводит время с единственным внуком Петей, но и не забывает культурно просвещаться. Недавно знаменитость побывала на спектакле «Доходное место» в Ленкоме, который привел ее в восторг.

Особое удовольствие Стриженова получила от игры Олеси Железняк, известной зрителям по роли жены Митяя в ситкоме «Сваты». «Каждый ее выход вызывал трясучку в зале, мы хохотали в голос!», – ведущая поделилась переполняющими ее эмоциями в соцсетях.

Звезда «Сватов» довела Стриженову до трясучки

В постановке Дмитрия Астрахана 47-летняя актриса перевоплотилась в Фелисату Герасимовну Кукушкину, вдову с двумя дочерями, мечтающую выдать их замуж за достойных кандидатов. Комедийные амплуа всегда удавались Олесе Железняк, чем с удовольствием пользовались режиссеры. Но по признанию самой артистки, только в театре она чувствует себя по-настоящему востребованной.

Фото: Legion-Media, кадр из сериала
Елена Королева
Елена Королева
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