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Звезда СССР забыла о съемках: какой должна была быть «Зимняя вишня» на самом деле

14 мая 2023 17:45
Звезда СССР забыла о съемках: какой должна была быть «Зимняя вишня» на самом деле

Все из-за страстного романа.

Даже самые популярные актеры стараются регулярно сниматься в кино, чтобы поддерживать свою планку. Однако не все придерживаются такой же позиции. И даже среди советских знаменитостей были артисты, готовые пренебречь участием в успешном фильме.

Так, Наталья Андрейченко была утверждена на роль Ольги в известную мелодраму «Зимняя вишня». Впрочем, вскоре вся команда пожалела об этом назначении. Снявшись в мюзикле «Мэри Поппинс, до свидания», актриса стала всесоюзной звездой и, похоже, начала легкомысленно относиться к новым проектам.

Когда съемки картины Игоря Масленникова начались, знаменитость просто забыла приехать на площадку. Выяснилось, что в это время у нее начался страстный роман с австрийским режиссером и продюсером Максимилианом Шеллом. Красавицу отстранили от роли, а на ее место взяли Елену Сафонову. Хотя с участием Андрейченко фильм мог стать еще более популярным. Звезда СССР забыла о съемках: какой должна была быть «Зимняя вишня» на самом деле

Фото: Кадры из фильма «Зимняя вишня» (1985), «Мэри Поппинс, до свидания» (1983)
Кристина Яровикова
Кристина Яровикова
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