Звезда СССР в 92 года нашел юную невесту: их фото вызвало переполох в Сети

Осенью прошлого года актер Иван Краско отметил свое 92-летие. Поклонники были уверены, что звезда советского кино наконец-то остепенился после последнего развода с юной Натальей. Но недавно их ошарашила новость, что Иван Иванович снова «в строю».

На днях Краско вышел из больницы, и его сопровождала очаровательная блондинка. Позднее журналисты выяснили, что ее зовут Дарья Пашкова, ей 28 лет. Она познакомилась с Иваном Ивановичем шесть лет назад, когда артист был еще женат. После его развода Пашкова стала частой гостьей в доме Краско, а теперь девушка остается у него на ночь.

Актер отрицает свой роман с Дарьей. Он проводит с ней много времени, гуляет с дамой по улицам Петербурга и даже читает ей стихи. И на этом все. Пашкова признается, что не хочет замуж за Краско, но нуждается в его общении. О своих отношениях они рассказали на передаче «За гранью».

Фото глубоко постаревшего актера и его юной белокурой пассии взбудоражило народ. Вот какие комментарии оставили интернет-пользователи: «Она, конечно, надеется на какое-то наследство. Он просто старенький, уже выживающий из ума человек», «Как стыдно за Краско», «Он просто от одиночества! А ей какой интерес?»