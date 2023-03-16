Звезда СССР унизил Табакова на всю страну и остался в выигрыше: как ему это удалось

Олег Табаков отличался отменным чувством юмора. Коллеги артиста постоянно становились жертвами его остроумных розыгрышей, и лишь Евгений Евстигнеев оказался хитрее.

Актер обладал уникальной особенностью вовремя почувствовать подвох, поэтому Табакову никак не удавалось его подловить. Когда же режиссер смог застать звезду СССР врасплох, тот вдруг унизил его на всю страну и остался в выигрыше.

Дело было во время работы над фильмом «Продолжение легенды». В одной из сцен герои звезд знакомятся и пожимают друг другу руки. Прежде чем прийти на съемочную площадку, Олег Павлович измазал свою ладонь вазелином. Когда он дотронулся до коллеги, все присутствующие пристально наблюдали за реакцией Евгения Александровича. И она оказалась поистине великолепной.

Актер принялся импровизировать: изображая прилив нежности, он начал гладить Табакова по щекам и волосам. Тем самым именитый артист не только вытер испачканную руку, но и преподал урок зарвавшемуся коллеге.