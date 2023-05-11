Звезда СССР отважилась на пластику в 86 лет: последствия ужаснут любого

Татьяна Окуневская была настолько красива и артистична, что даже прохожие не могли оторвать от нее взгляд. А однажды среди них оказались двое ассистентов режиссера. Они обратили внимание на привлекательную девушку и предложили ей небольшую роль в одном фильме, но она отказалась.

Спустя время будущая звезда СССР оказалась в очень бедственном положении. Тогда она все же решила попробовать свои силы в мире кино. Ее надежды оправдались, и она стала хорошо узнаваемой актрисой. Даже после 10-летней ссылки в лагеря она смогла вернуться на большие экраны.

Но из-за стресса и переживаний ее внешность сильно изменилась. К тому же возраст не пощадил и эту красавицу. Поэтому 86-летняя артистка решилась на пластическую операцию. Но результат после процедуры ужаснул всех. По неосторожности хирурги занесли Татьяне Кирилловне инфекцию гепатита, из-за которой она позже скончалась.