Звезда СССР оголилась для американского журнала: обомлеете, когда ее увидите

Советские девушки всегда тянули к себе как магнитом мужчин со всего мира. Во-первых, о красоте славянских женщин издавна ходят легенды. А во-вторых, особое очарование придавал им ореол таинственности, ведь долгие годы СССР находился за железным занавесом. И многие мечтали том, чтобы хоть одним глазком взглянуть на загадочных красавиц. Поэтому, когда журнал Playboy заполучил к себе на обложку одну из советских знаменитостей, то это произвело фурор.

История с обложкой знаменитого журнала сама по себе порождает множество вопросов. Ведь непонятно было, как в Союзе допустили подобное. И еще непонятнее было продолжение истории, ведь после откровенной съемки, да еще и в западном глянце, не последовало никакого наказания. Но начнем с главного: кем же была красавица, оказавшаяся на обложке? Ее зовут Эве Киви, тогда она была известной актрисой в СССР. Родилась в Таллине. Всего на ее счету более 60 ролей, и она даже получила звание заслуженной артистки.

Эротическая фотосессия для Playboy была не единственным скандальным поступком актрисы. Так, например, прогремел на весь мир ее роман с легендарным американским исполнителем Дином Ридом. Их отношения были настолько же прекрасными, насколько и трагическими. Они любили друг друга до конца жизни, но советская власть не позволила им быть вместе. И все, что у них было — это лишь небольшие отрывки времени, которые им позволено было провести вместе.