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Звезда СССР мечтала стать Ларисой из фильма «Дело было в Пенькове»: ей отказали из-за фигуры

16 мая 2023 17:15
Звезда СССР мечтала стать Ларисой из фильма «Дело было в Пенькове»: ей отказали из-за фигуры

Это была бы совсем другая героиня.

Мелодрама «Дело было в Пенькове» вышла во второй половине 50-х. Режиссер Станислав Ростоцкий долго не мог выбрать актрису на роль Ларисы Морозовой, жены главного героя.Претенденток было несколько.

Так, звезда СССР Нонна Мордюкова мечтала сыграть в этой картине. Она уже была известной артисткой, ведь к тому моменту снялась в картинах «Молодая гвардия» и «Чужая родня». Но Нонна Викторовна получила отказ от Ростоцкого.

Дело в том, что крупная и брутальная актриса смотрелась бы в этой роли неубедительно. Такая бы пригвоздила супруга к своей юбке на второй день после свадьбы, и ни о каких влюбленностях на стороне он бы и не помышлял. Поэтому режиссер выбрал более хрупкую Светлану Дружинину, которая выглядела менее волевой и решительной, чем Мордюкова.

Также роль могла достаться Людмиле Хитяевой. Она известна как Дарья из «Тихого Дона» и Солоха из сказки «Вечера на хуторе близ Диканьки». Но у нее был тот же типаж, что и у Мордюковой — с такой супругой не загуляешь.

Теперь можно только догадываться, какой бы получилась Лариса в исполнении Нонны Викторовны.

Звезда СССР мечтала стать Ларисой из фильма «Дело было в Пенькове»: ей отказали из-за фигуры
Фото: Кадр из фильма «Дело было в Пенькове» (1957), кадр из фильма «Молодая гвардия» (1948)
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
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