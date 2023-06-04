Звезда СССР хранила дома несметные богатства: по ее виду и не скажешь

Екатерина Мазурова, звезда советских театров и экранов, родилась в самом начале ХХ века. Ее семья жила небогато, и в 16 лет девушка уже пошла работать на фабрику. При этом с самого раннего возраста у девушки была тяга к актерской профессии. Свой творческий путь она начала в небольшом местном драмкружке. А закончила всенародной любимицей, востребованной и узнаваемой актрисой.

Екатерина Яковлевна родилась в Иваново и прошла долгий творческий путь. Актерскую карьеру она начала в Шуйском театре. А позже перебралась и в Москву, где жила с мужем уже до конца жизни. После двух перенесенных инфарктов актриса была вынуждена покинуть сцену и долго лечиться.

Однако это не поставило крест на ее творческой деятельности. После восстановления Мазурова начала сниматься в кино. Она играла в таких кинохитах, как «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен» и «Джентльмены удачи». И в кино, и в жизни Екатерина Яковлевна производила впечатление очень простого и даже бедного человека. Однако после ее смерти оказалось, что она владеет несметными богатствами, среди которых были даже картины Айвазовского и Левитана. Всю свою коллекцию бесценного антиквариата она завещала городу Шуе.