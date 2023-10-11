Звезда спектакля «Юнона и Авось» вышла замуж за юного брата: брак обернулся трагедией

Опера «Юнона и Авось» уже не один год доводит до слез сентиментальных зрителей. В спектакле, являющемся визитной карточкой Ленкома, много лет главную роль Кончиты играла Анна Большова. Но драмы у рыжеволосой бестии разворачивались не только на сцене, но и в реальной жизни.

Актриса родилась в семье академика РАН Леонида Большова. Отец ушел из семьи, влюбившись в коллегу. Взрослая девушка с пониманием отнеслась к выбору отца и приняла его новую супругу. У женщины подрастал сын Антон, к которому артистка проявила совсем не платонический интерес.

Несмотря на шестилетнюю разницу в возрасте и формальное родство, влюбленные поженились и сыграли свадьбу. Правда, новоиспеченный муж оказался слишком молод для серьезных отношений. Вскоре юноша стал искать любовь и понимание на стороне. К тому же Антон не хотел заводить детей, в то время как Анна горела идеей материнства. В итоге спустя четыре года отношения окончательно дали трещину.