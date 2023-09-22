Звезда советской эротики больше никому не нужна: как Назарьеву изменили годы

Анна Назарьева одной из первых принесла эротику на советские экраны. Актриса не боялась показываться перед публикой полностью обнаженной. Но возраст больше не позволяет ей светить прелестями.

Артистка часто появлялась в картинах своего мужа Александра Полынникова. Супруги вместе до сих пор. Общие дети у возлюбленных не появились, поэтому знаменитости ничто не мешает полноценно работать. Ничто, кроме отсутствия интересных предложений от режиссеров.

В кино последний раз звезда снялась в 2016 году. С тех пор она довольствуется лишь антепризными спектаклями. Годы сильно изменили красавицу. Роковая обольстительница постарела и больше не интересует киношников. Назарьева и сама понимает, что ее время прошло. И все же она надеется, что постановщики еще вспомнят о ее таланте и позволят ей реанимировать свою карьеру.