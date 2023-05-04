Звезда советского ТВ Веденеева решилась на пластику и пожалела: без слез не взглянешь

Татьяна Веденеева погорячилась, когда легла под нож хирурга. Знаменитость призналась, что решение о пластике было скоропалительным и принесло ей одни разочарования.

Все случилось во Франции, куда актриса приехала вовсе не для того, чтобы побывать в операционной. Веденеева навещала подругу, у которой был запланирован визит в клинику. Попасть на прием она не смогла и предложила приятельнице воспользоваться случаем и пойти вместо нее.

Телеведущая согласилась и сделала блефаропластику, но не подозревала, к чему это приведет. Хирургическое вмешательство пошло не так, как планировала знаменитость. «Сделали замечательно, но еще разрезали сверху, чего я не хотела», — поведала она в студии шоу «Звезды сошлись».

По словам Веденеевой, прежде ее верхние веки были слегка припухлыми, а теперь стали впалыми, что ей не нравится. Этот дефект телеведущая маскирует при помощи светлых теней. Звезда советского ТВ уточнила, что обиду на хирурга не затаила, хоть и пожалела о том, что доверилась ему. Поклонники же с горечью отмечают, что теперь на некогда привлекательную артистку без слез не взглянешь.