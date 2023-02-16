Звезда советского кино погибла от рук собственного сына: от этой истории кровь стынет в жилах

Александра Завьялова прославилась на весь Советский Союз ролями в таких фильмах, как «Тени исчезают в полдень», «Алешкина любовь» и, например, «Песня о Кольцове». Поклонники с восторгом встречали каждое появление артистки на экране, но мало кто знал, насколько трагично сложилась личная жизнь знаменитости.

Дело в том, что еще во время своего первого брака с художником Дмитрием Бучкиным она решила сконцентрироваться на личной жизни и воспитании дочери Татьяны. После развода она захотела вернуться в кино, но не могла найти достойных предложений, из-за чего погрузилась в тяжелую депрессию и не раз оказывалась в психиатрических лечебницах.

Примерно в это же время Завьялова становится матерью во второй раз: на свет появляется ее сын Петр, которому она уделяет все свободное время. Однако Петр с первых лет жизни растет сложным ребенком, отличается замкнутостью и не может наладить отношения с внешним миром. Со временем же это вылиливается в проблемы с алкоголем и неконтролируемую агрессию.

В итоге именно зависимость Петра стала причиной трагедии. 3 февраля 2016 года сотрудники полиции обнаружили тело прославленной артистки в ее квартире. Уже спустя несколько дней ее сын признался в том, что именно он убил свою мать, из-за чего на восемь лет оказался в колонии под Санкт-Петербургом.