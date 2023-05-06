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Звезда советского кино 10 лет скиталась по лагерям: фото до и после шокируют

6 мая 2023 09:15
Звезда советского кино 10 лет скиталась по лагерям: фото до и после шокируют

Она сумела сохранить свой оптимизм.

Судьба приготовила Татьяне Окуневской страшные испытания, с которым могли справиться не все советские звезды. Когда актриса уже стала популярной и снялась в нескольких успешных фильмах, ее обвинили в контрреволюционной деятельности и пособничестве империалистической буржуазии.

За это тяжкое преступление хрупкая красавица с большими глазами и милыми щечками отправилась в лагеря на 10 лет. Такое испытание было не под силу даже самым смелым мужчинам. Но девушка справилась и даже смогла вернуться в мир кино. Она появилась в драме «Звезда пленительного счастья» и в сериале «Граница: Таежный роман».

Впрочем, годы, проведенные в местах лишения свободы, ярко отразились на лице Татьяны, что шокировало ее поклонников. У женщины появились морщины, а из-за плохого питания в лагерях ее волосы испортились, поэтому прическа стала выглядеть некрасиво. Тем не менее артистка сохранила в себе оптимизм и способность искренне смеяться над происходящим.

Звезда советского кино 10 лет скиталась по лагерям: фото до и после шокируют
Фото: Кадры из фильмов "Звезда пленительного счастья" (1975), "Звезда балета" (1964), "Мальчик с окраины" (1947)
Кристина Яровикова
Кристина Яровикова
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