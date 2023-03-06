Звезда соцсетей много лет скрывала лицо: удивитесь, что она прятала под маской

Мало кто видел Tenderlybae без маски. Почему стримерша предпочитала скрывать от любопытных глаз большую часть лица, до сих пор остается загадкой, как и внезапное решение от маски избавиться.

Амина Мирзоева — так зовут Tenderlybae — не появлялась без защитного покрова ни на стримах, ни в личных социальных сетях. Многие подозревали, что девушка так скрывает досадный изъян во внешности или опасный недуг. Некоторые думали, что Амина просто сохраняет интригу, ведь маска только подчеркивает выразительные карие глаза. Третьи же предполагали, что блогера просто затравили в детстве из-за невыдающихся внешних данных.

И они были не правы. В этом можно убедиться сегодня, когда Tenderlybae явила свое симпатичное личико во всей красе. Впервые без маски Амина появилась в клипе своего нового трека «Ломай», который за шесть дней набрал более 2,5 млн просмотров. На крупных планах можно любоваться точеным носиком молодой стримерши — его она подкорректировала при помощи ринопластики, пока подписчики гадали, что же спрятано под маской. Рука пластического хирурга, по некоторым данным, коснулась и нижней части лица.