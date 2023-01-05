Звезда соцсетей едва не сгорела заживо из-за глупого видео: как она выглядит сейчас

Эбби Куиннен прославилась на весь мир несколько лет назад, когда едва не сгорела заживо во время съемок видео для социальных сетей. Блогер и ее возлюбленный пытались лишь снять комичное видео, на котором разрезают бутылку с помощью горящей веревки, но пламя перекинулось на Эбби.

Как рассказывала звезда социальных сетей, ее избраннику Эй Джею удалось потушить огонь уже через несколько секунд, однако ей казалось, что она горела на протяжении часов. Сначала она не чувствовала боли, но уже в больнице шок прошел, поэтому девушка поняла, как серьезно она пострадала.

«Моя кожа таяла, волосы горели прямо на голове, но я не чувствовала боли или жара. Я думаю, мое тело было в шоке. Я просто боялась, что умру», — рассказывала Эбби в одном из интервью.

Она потратила несколько лет на восстановление — как на физическое, так и на ментальное. Каждый день она не только проходила необходимые процедуры, чтобы избавиться от ожогов, но и боролась со своими страхами. По словам Эбби, она не могла находиться одна и боялась всех предметов, которые горячее чайника.

В итоге ей удалось полностью избавиться от последствий того рокового видео. Судя по фотографиям, которые Эбби публикует в блогах, она восстановилась, на ней уже не заметны следы от ожогов. Она по-прежнему занята развитием своих социальных сетей и строит семью со своим возлюбленным Эй Джеем.