Звезда «Служебного романа» отказалась делать пластику: ахнете, увидев ее лицо в 86 лет

Светлана Немоляева на собственной шкуре испытала, что такое чудеса пластической хирургии. Но выглядит актриса потрясающе вовсе не потому, что пользуется услугами хирурга.

Напротив, звезда «Служебного романа» решила, что пластика не для нее. В свое время артистка по совету подруги сделала круговую подтяжку лица. В результате Немоляева стала похожа на Любовь Орлову. Спустя два года эффект от процедуры сошел на нет, но знаменитость не пожелала снова ложиться на операционный стол.

И время показало, что Немоляева не ошиблась. Без помощи специалистов в 86 лет артистка остается красоткой. Даже морщины нисколько ее не портят.

«Вечно молодая и обаятельная», «Она невероятная», «Какая красивая женщина», «Шикарная», — восторгаются знаменитостью в Сети.

Чтобы оставаться привлекательной, Светлана Владимировна каждый день делает 10-минутную зарядку. Она призналась, что привыкла вести активный образ жизни и работать над своим телом.