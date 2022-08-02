Звезда «Служебного романа» назвала главную ошибку уехавших из России артистов
Светлана Немоляева считает, что былой популярности ее коллегам не видать.
Первая половина этого года запомнилась массовым отъездом звезд из России. Музыканты, блогеры, юмористы, актеры и спортсмены покидали страну, выбирая для жизни Европу, Израиль, США или ОАЭ. Но не все коллеги последовали их примеру. Например, 85-летняя Светлана Немоляева призналась, что никогда бы не смогла жить в другой стране, так как всем сердцем любит Россию.
На счету Немоляевой немало путешествий — актриса буквально объездила весь мир. Но, по ее словам, спустя неделю за рубежом она всегда начинала тосковать по дому. Актриса скептически относится и к развитию карьеры коллег за рубежом. Не секрет, что многие уехавшие артисты пытаются гастролировать с концертами за границей, и звезда «Служебного романа» назвала главную их ошибку. По мнению Немоляевой, прежнюю любовь зрителей они уже не получат. Актриса считает, что собрать публику на выступления получится всего 1 или 2 раза. Но поклонники не будут, как в Москве, десятками лет ходить на одни и те же постановки или концерты с участием звезд.
«Как же без своих зрителей», — удивилась Немолояева в беседе с изданием «Народные Новости».
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