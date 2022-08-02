Звезда «Служебного романа» назвала главную ошибку уехавших из России артистов

Первая половина этого года запомнилась массовым отъездом звезд из России. Музыканты, блогеры, юмористы, актеры и спортсмены покидали страну, выбирая для жизни Европу, Израиль, США или ОАЭ. Но не все коллеги последовали их примеру. Например, 85-летняя Светлана Немоляева призналась, что никогда бы не смогла жить в другой стране, так как всем сердцем любит Россию.

На счету Немоляевой немало путешествий — актриса буквально объездила весь мир. Но, по ее словам, спустя неделю за рубежом она всегда начинала тосковать по дому. Актриса скептически относится и к развитию карьеры коллег за рубежом. Не секрет, что многие уехавшие артисты пытаются гастролировать с концертами за границей, и звезда «Служебного романа» назвала главную их ошибку. По мнению Немоляевой, прежнюю любовь зрителей они уже не получат. Актриса считает, что собрать публику на выступления получится всего 1 или 2 раза. Но поклонники не будут, как в Москве, десятками лет ходить на одни и те же постановки или концерты с участием звезд.

«Как же без своих зрителей», — удивилась Немолояева в беседе с изданием «Народные Новости ».

Этого актера боготворил весь СССР, но его жизнь закончилась в психушке