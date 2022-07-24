Смотрите фильмы за 1 рубль
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Звезда «Служебного романа» едва не бросила роль из-за оскорбительно низкого гонорара

Звезда «Служебного романа» едва не бросила роль из-за оскорбительно низкого гонорара

24 июля 2022 10:39
Звезда «Служебного романа» едва не бросила роль из-за оскорбительно низкого гонорара

Актриса Людмила Иванова навсегда осталась для зрителей Шурочкой.

Людмила Иванова, которую многие зрители помнят по роли Шуры из фильма Эльдара Рязанова «Служебный роман», за свою карьеру сыграла не менее двухсот самых разных ролей. Однако запомнилась Иванова всем именно ролью активной сотрудницы статистического учреждения, на которую она даже не хотела соглашаться из-за низкой зарплаты.

Когда Иванова узнала, что ей заплатят всего 7 тысяч рублей за фильм, в то время как остальные получали от 20 до 40 тысяч, она хотела отказаться от предложения Рязанова. «Собеседник» пишет, что после переговоров ей назначили не 13 рублей за съемочный день, а 16, но это все равно было очень мало. «Помню, Эльдар Александрович сказал: «Понимаешь, я ведь должен Немоляевой дать, Басилашвили – у него вообще ремонт…» Вот это меня очень обидело!», — рассказывала актриса. Когда она пришла домой и пожаловалась супругу на несправедливость, тот посоветовал ей согласиться и сыграть роль Шуры, что в итоге, считает Иванова, было правильным решением.

Фото: Кадр из фильма
Елена Королева
Елена Королева
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Тест: Нет ли у вас кризиса среднего возраста? Тест: Нет ли у вас кризиса среднего возраста? Читать далее 27 июля 2022
Без фильтров и макияжа: Долина засветила процесс омоложения Без фильтров и макияжа: Долина засветила процесс омоложения Читать далее 27 июля 2022
«Многие не верят»: вот что сейчас происходит между Медведевой и Милохиным «Многие не верят»: вот что сейчас происходит между Медведевой и Милохиным Читать далее 27 июля 2022
Со сцены снова на экраны? Макеева намекнула на участие в новом телешоу Со сцены снова на экраны? Макеева намекнула на участие в новом телешоу Читать далее 27 июля 2022
Не Елизавета II: вот кто действительно заставил Меган Маркл покинуть дворец Не Елизавета II: вот кто действительно заставил Меган Маркл покинуть дворец Читать далее 27 июля 2022
«Были бы прекрасной парой»: Волочкова рассекретила планы на будущее «Были бы прекрасной парой»: Волочкова рассекретила планы на будущее Читать далее 27 июля 2022
Выгнали после двух переломов: Загитова раскрыла правду о работе с Тутберидзе Выгнали после двух переломов: Загитова раскрыла правду о работе с Тутберидзе Читать далее 27 июля 2022
«Не бросил в беде»: Анна Асти не стала молчать о связи с Киркоровым «Не бросил в беде»: Анна Асти не стала молчать о связи с Киркоровым Читать далее 27 июля 2022
Скрывали восьмилетнего сына: близкие Пьера Нарцисса не стали молчать Скрывали восьмилетнего сына: близкие Пьера Нарцисса не стали молчать Читать далее 27 июля 2022
«С отцом ничего общего»: народ ахнул, увидев детей Лепса от бывшей жены «С отцом ничего общего»: народ ахнул, увидев детей Лепса от бывшей жены Читать далее 27 июля 2022
«В одну реку дважды»: россиянам раскрыли глаза на воссоединение Петросяна и Степаненко «В одну реку дважды»: россиянам раскрыли глаза на воссоединение Петросяна и Степаненко Читать далее 27 июля 2022
Related video