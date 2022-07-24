Звезда «Служебного романа» едва не бросила роль из-за оскорбительно низкого гонорара

Людмила Иванова, которую многие зрители помнят по роли Шуры из фильма Эльдара Рязанова «Служебный роман», за свою карьеру сыграла не менее двухсот самых разных ролей. Однако запомнилась Иванова всем именно ролью активной сотрудницы статистического учреждения, на которую она даже не хотела соглашаться из-за низкой зарплаты.

Когда Иванова узнала, что ей заплатят всего 7 тысяч рублей за фильм, в то время как остальные получали от 20 до 40 тысяч, она хотела отказаться от предложения Рязанова. «Собеседник » пишет, что после переговоров ей назначили не 13 рублей за съемочный день, а 16, но это все равно было очень мало. «Помню, Эльдар Александрович сказал: «Понимаешь, я ведь должен Немоляевой дать, Басилашвили – у него вообще ремонт…» Вот это меня очень обидело!», — рассказывала актриса. Когда она пришла домой и пожаловалась супругу на несправедливость, тот посоветовал ей согласиться и сыграть роль Шуры, что в итоге, считает Иванова, было правильным решением.