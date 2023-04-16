Звезда «Сладкой жизни» поделилась интимным кадром: фото вызвало жаркие споры
Далеко не все оценили откровенную публикацию.
Лукерья Ильяшенко к своим 33 годам успела стать одной из самых перспективных артисток России. Знаменитость прославилась ролями в сериалах «Сладкая жизнь», «Онлайф» и других проектах, а фанаты ценят ее не только за талант, но и красоту. Сама же артистка не стесняется привлекать к себе внимание весьма смелыми способами.
Так, недавно она поделилась снимком, на котором позирует в нижнем белье. Как призналась Лукерья, она сделала это лишь для того, чтобы как можно больше людей увидели ее профиль в социальных сетях.
«Вы правильно поняли, охваты поднимаю. Опять», — подписала кадр звезда экрана.
Подписчики разделились на два лагеря, обсуждая неожиданную публикацию. Кто-то осудил Ильяшенко, отметив, что внимание нужно привлекать талантом, а другие, наоборот, осыпали знаменитость комплиментами.
«Так держать!», «Вы очень красивая, фигура — отпад», «Мир свернул не туда», «Лучше бы вы делом занялись. Стыдно», — пишут пользователи Сети.