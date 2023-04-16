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Киноафиша Статьи Звезда «Сладкой жизни» поделилась интимным кадром: фото вызвало жаркие споры

Звезда «Сладкой жизни» поделилась интимным кадром: фото вызвало жаркие споры

16 апреля 2023 08:00
Звезда «Сладкой жизни» поделилась интимным кадром: фото вызвало жаркие споры

Далеко не все оценили откровенную публикацию.

Лукерья Ильяшенко к своим 33 годам успела стать одной из самых перспективных артисток России. Знаменитость прославилась ролями в сериалах «Сладкая жизнь», «Онлайф» и других проектах, а фанаты ценят ее не только за талант, но и красоту. Сама же артистка не стесняется привлекать к себе внимание весьма смелыми способами.

Так, недавно она поделилась снимком, на котором позирует в нижнем белье. Как призналась Лукерья, она сделала это лишь для того, чтобы как можно больше людей увидели ее профиль в социальных сетях.

«Вы правильно поняли, охваты поднимаю. Опять», — подписала кадр звезда экрана.

Подписчики разделились на два лагеря, обсуждая неожиданную публикацию. Кто-то осудил Ильяшенко, отметив, что внимание нужно привлекать талантом, а другие, наоборот, осыпали знаменитость комплиментами. Звезда «Сладкой жизни» поделилась интимным кадром: фото вызвало жаркие споры

«Так держать!», «Вы очень красивая, фигура — отпад», «Мир свернул не туда», «Лучше бы вы делом занялись. Стыдно», — пишут пользователи Сети.

Фото: Кадры из сериала «Сладкая жизнь», соцсети
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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