Звезда «Сладкой жизни» поделилась интимным кадром: фото вызвало жаркие споры

Лукерья Ильяшенко к своим 33 годам успела стать одной из самых перспективных артисток России. Знаменитость прославилась ролями в сериалах «Сладкая жизнь», «Онлайф» и других проектах, а фанаты ценят ее не только за талант, но и красоту. Сама же артистка не стесняется привлекать к себе внимание весьма смелыми способами.

Так, недавно она поделилась снимком, на котором позирует в нижнем белье. Как призналась Лукерья, она сделала это лишь для того, чтобы как можно больше людей увидели ее профиль в социальных сетях.

«Вы правильно поняли, охваты поднимаю. Опять», — подписала кадр звезда экрана.

Подписчики разделились на два лагеря, обсуждая неожиданную публикацию. Кто-то осудил Ильяшенко, отметив, что внимание нужно привлекать талантом, а другие, наоборот, осыпали знаменитость комплиментами.