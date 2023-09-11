Звезда «Склифосовского» вышла замуж за нигерийца, о чем быстро пожелала: взгляните на малыша пары

Сериал «Склифосовский» пользуется большой популярностью у зрителей. Поклонники проекта с интересом наблюдают за буднями врачей престижной клиники и их отношениями между собой. А актеры, снявшиеся в проекте, уже превратились в настоящих телезвезд.

Одной из тех, кому «Склифосовский» принес популярность, стала Евгения Лютая. В сериале она сыграла реаниматолога Анну Ханину. Привлекательная блондинка сейчас активно снимается в других кинопроектах и выступает на сцене театров.

Не менее насыщенна и ее личная жизнь. Первый брак актрисы с режиссером Алексеем Быстрицким не продлился долго. После развода Лютая решила заняться латиноамериканскими танцами и в студии встретила свою любовь. Ее избранником оказался нигериец Стив Адамс.

Знакомство переросло в межэтнический брак. Вскоре влюбленные стали родителями мальчика Санни. Однако об этом союзе актриса быстро пожалела. По словам Лютой, они с супругом не могли сойтись характерами, менталитетами и взглядами на жизнь. В итоге муж и жена расстались.

Третий брак актрисы подарил ей еще одного сына — Филиппа. Сейчас наследники Лютой представляют собой удивительное контрастное зрелище. Блондин Филипп ярко выделяется на фоне своего мулата-брата.