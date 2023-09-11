Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Звезда «Склифосовского» вышла замуж за нигерийца, о чем быстро пожелала: взгляните на малыша пары

Звезда «Склифосовского» вышла замуж за нигерийца, о чем быстро пожелала: взгляните на малыша пары

11 сентября 2023 15:30
Звезда «Склифосовского» вышла замуж за нигерийца, о чем быстро пожелала: взгляните на малыша пары

Актриса не обрела с иностранцем личного счастья.

Сериал «Склифосовский» пользуется большой популярностью у зрителей. Поклонники проекта с интересом наблюдают за буднями врачей престижной клиники и их отношениями между собой. А актеры, снявшиеся в проекте, уже превратились в настоящих телезвезд.

Одной из тех, кому «Склифосовский» принес популярность, стала Евгения Лютая. В сериале она сыграла реаниматолога Анну Ханину. Привлекательная блондинка сейчас активно снимается в других кинопроектах и выступает на сцене театров.

Не менее насыщенна и ее личная жизнь. Первый брак актрисы с режиссером Алексеем Быстрицким не продлился долго. После развода Лютая решила заняться латиноамериканскими танцами и в студии встретила свою любовь. Ее избранником оказался нигериец Стив Адамс.

Знакомство переросло в межэтнический брак. Вскоре влюбленные стали родителями мальчика Санни. Однако об этом союзе актриса быстро пожалела. По словам Лютой, они с супругом не могли сойтись характерами, менталитетами и взглядами на жизнь. В итоге муж и жена расстались.

Третий брак актрисы подарил ей еще одного сына — Филиппа. Сейчас наследники Лютой представляют собой удивительное контрастное зрелище. Блондин Филипп ярко выделяется на фоне своего мулата-брата.

Звезда «Склифосовского» вышла замуж за нигерийца, о чем быстро пожелала: взгляните на малыша пары
Фото: Кадры из сериала «Склифосовский» (2012), социальные сети
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше