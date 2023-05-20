Звезда «Склифосовского» воспитывает сына от нигерийца: этот ребенок покорит вас

За спиной звезды Склифосовского Евгении Лютой аж три брака. В современном мире далеко не каждая женщина может похвастаться таким «багажом». Примечательно, что одного из избранников Лютой нагадала ворожея. Актрисе был «предсказан» роман с темнокожим мужчиной.

Интрижка зашла «слишком далеко» и родились двое детей. Артистка стала матерью двух замечательных сыновей Санни и Филиппа. Брак нигерийца и россиянки из-за разницы культур и менталитетов просуществовал совсем недолго. Но оно того явно стоило.

Просто посмотрите на наследников Лютой. Внешне Филипп и Санни совсем не похожи. Колорит отца унаследовал лишь малыш Санни. Артистка зовет старшего сына не иначе как «шоколадный батончик», и не зря. Ребенок получился очень красивым, хоть и совсем не похож на маму и на младшего брата. Лютая искренне считает, что нетипичные внешние данные и харизма — это билет Санни в шоу-бизнес и творчество. Именно его отличие от других поможет мальчику добиться больших успехов в карьере.