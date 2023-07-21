Звезда «Склифосовского» открестился от «народной» роли: причина вызвала недоумение

Актер Андрей Ильин прославился благодаря роли в популярном сериале «Каменская». До 30 лет он играл исключительно на сцене, и узнавали его разве что ярые театралы. Но с выходом в эфир «Каменской» все изменилось — мужа популярной сыщицы стали узнавать по всей стране.

Самого Ильина такая слава не устраивает. Сегодня он старается откреститься от амплуа идеального мужа и мечты каждой женщины. Для этого он специально выбирает роли бандитов, киллеров и всяческих мерзавцев.

Актер признает, что ему грех жаловаться на ставшую народной роль: именно она принесла ему известность и проложила путь в кино. Сегодня за его плечами более 130 проектов, в том числе и немало главных ролей. Да и зрители его героя просто обожают, а ведь именно ради публики актеры и работают. Но нести на себе ярлык идеального мужа сильной женщины Андрею Ильину давно надоело.