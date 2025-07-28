Звезда ситкомов улыбалась на экране, несмотря на боль – темная сторона подростковых сериалов

Глядя на юных звезд ТВ, тысячи детей и подростков хотят быть похожими на них. Увы, поклонники часто не догадываются о том, как сложна жизнь их несовершеннолетних кумиров. Пример тому – судьба Дженнетт МакКарди из сериалов «АйКарли» и «Сэм и Кэт».

Карьера девочки началась в далеком 2000 году, когда ей было всего восемь лет. Школьница снималась в скетч-шоу, мыльных операх, а позднее стала звездой молодежных сериалов. Роль Сэм Пиккет в проектах «АйКарли» и «Сэм и Кэт» принесла ей мировую популярность.

Однако саму Дженнетт регулярные съемки тяготили. Мало кто знал, какую цену заплатила девушка, чтобы быть знаменитой.

Карьерой МакКарди занималась ее мама Дебра. Деспотичная родительница поставила на кон все – лишь бы ее дочь стала звездой. Женщина контролировала каждый аспект жизни бедняжки. Мать заставляла Дженнетт МакКарди сидеть на строгих диетах, обесцвечивать волосы и отбеливать зубы с юных лет.

Изнуряющий график и многочисленные ограничения негативно повлияли на здоровье девушки, у которой развились расстройства психики и появились зависимости.

Всю правду о своей тяжелой юности МакКарди рассказала в биографии с говорящим названием: «Я рада, что моя мать умерла» – книга вышла после того, как Дебра скончалась от рака. Также в мемуарах звезда поведала о нездоровом интересе к ней со стороны влиятельного босса телеканала.

Актриса много лет потратила на борьбу со своими демонами и теперь помогает справляться с проблемами другим, а также снимает духоподъемные короткометражные фильмы на тему заботы о ментальном здоровье.

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