Звезда ситкома «Счастливы вместе» забрала дочь из школы и другим советует: что стряслось

Дарья Сагалова приняла непростое решение, чтобы помочь своей старшей дочери. Лиза столкнулась с большими проблемами в школе, поэтому артистка забрала ее из учебного заведения.

Звезда ситкома «Счастливы вместе» заметила тревожные изменения в поведении дочери. Лиза привыкла использовать черновик при письме, но в школе девочке запретили его применять. В результате ученица начала сильно нервничать на уроках.

Из-за психологических зажимов у звездной наследницы испортилась осанка. Вдобавок к этому она начала разговаривать настолько тихо, что Сагалова не могла разобрать, что говорит ее дочь. Впоследствии она узнала, что учителя наказывали весь класс даже тогда, когда провинился один ребенок. После этого знаменитость забрала документы из государственной школы.

Актриса отправила Лизу в частную школу и нисколько не пожалела о своем решении. Сагалова заметила, что вскоре ее дочь «распрямилась» и перестала быть забитым ребенком. Теперь артистка советует и другим родителям быть внимательнее и не игнорировать неподобающее поведение учителей.