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Звезда «Шамана» разболтал правду о постыдном поступке: виновата юная жена

22 июня 2023 16:30
Звезда «Шамана» разболтал правду о постыдном поступке: виновата юная жена

Молодые не дотерпели до свадьбы.

Актер Владимир Скворцов счастлив в браке уже больше 20 лет. На первый серьезный юбилей, 10 лет со дня свадьбы, артист отвез свою супругу Леокадию в Венецию. Сегодня он припомнил пикантную деталь о том, как проходило бракосочетание.

По словам Владимира, конфуз едва не случился во время подачи заявления на регистрацию брака. У актера в тот день поднялась температура, но это его не остановило. Поэтому визит в ЗАГС состоялся.

Женщина, которая принимала документы, куда-то вышла и оставила влюбленных в маленькой комнатке одних. Пара подождала четверть часа, но не выдержала и занялась любовью прямо в том кабинете, с бюстом Ленина на шкафу. К счастью, молодые успели все закончить все свои дела, прежде чем регистраторша вернулась.

Самое удивительное, что после этого температура Владимира пришла в норму. Так будущая жена буквально исцелила актера своей любовью.

Звезда «Шамана» разболтал правду о постыдном поступке: виновата юная жена
Фото: кадр из фильма «Шаман», социальные сети
Ирина Маркина
Ирина Маркина
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