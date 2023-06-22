Звезда «Шамана» разболтал правду о постыдном поступке: виновата юная жена

Актер Владимир Скворцов счастлив в браке уже больше 20 лет. На первый серьезный юбилей, 10 лет со дня свадьбы, артист отвез свою супругу Леокадию в Венецию. Сегодня он припомнил пикантную деталь о том, как проходило бракосочетание.

По словам Владимира, конфуз едва не случился во время подачи заявления на регистрацию брака. У актера в тот день поднялась температура, но это его не остановило. Поэтому визит в ЗАГС состоялся.

Женщина, которая принимала документы, куда-то вышла и оставила влюбленных в маленькой комнатке одних. Пара подождала четверть часа, но не выдержала и занялась любовью прямо в том кабинете, с бюстом Ленина на шкафу. К счастью, молодые успели все закончить все свои дела, прежде чем регистраторша вернулась.

Самое удивительное, что после этого температура Владимира пришла в норму. Так будущая жена буквально исцелила актера своей любовью.