Звезда сериалов станет новым папой Алисы Селезневой: сходства никакого

Только недавно стало известно, что приключения Алисы Селезневой снова увидят зрители. На экраны будет перенесена повесть Кира Булычева «Сто лет тому вперед». Кто сыграет Алису пока не ясно, но зато были объявлены имена актеров, получивших роли ее родителей. Так, профессора Игоря Селезнева сыграет звезда российских сериалов Константин Хабенский, а его жену Киру — Виктория Исакова, пишет «Телепрограмма ».

Пользователи Сети довольно скептически восприняли актерский состав. По их мнению, Хабенский вовсе не похож на привычный образ Селезнева. Еще в 1981 году художница Наталья Орлова для мультфильма «Тайна третьей планеты» представила дизайн персонажей. В ее интерпретации профессор был высоким мужчиной с темными волосами и острым подбородком.

А в картине «Гостья из будущего» роль папы Селезневой исполнил Юрий Григорьев. Но у Константина Хабенского нет сходства ни с одним из прошлых образов. Как он вживется в роль, зрители смогут увидеть уже в следующем году.