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Звезда сериала «Верни мою любовь» изменилась до неузнаваемости: новый образ актрисы захватывает дух

29 декабря 2022 14:40
Звезда сериала «Верни мою любовь» изменилась до неузнаваемости: новый образ актрисы захватывает дух

Сколько людей, столько и мнений.

Российская актриса Олеся Фаттахова широко запомнилась зрителям благодаря своим романтическим ролям. Особенно сильно полюбилась публике её героиня из сериала «Верни мою любовь».

Её актерская карьера началась из-за влюбленности в героя Ильи Носкова, и она загорелась желанием познакомиться с артистом. Так и открылась ее романтичная натура, а мягкие черты лица девушки и безусловный талант не оставили поклонников равнодушными.

Недавно актриса сменила свой образ и стала блондинкой. Многие в сети не узнали девушку.

«На себя вообще не похожа, вам идет своя, естественная красота», «Прежняя вы мне нравились больше», — написали подписчики под фотографией.

Но были и те, кто встал на защиту артистки:

«Вам очень идет», «Мне кажется, что актриса и должна быть разной, а иногда и просто неузнаваемой. А природная красота проглядывает через любой мэйкап».

Звезда сериала «Верни мою любовь» изменилась до неузнаваемости: новый образ актрисы захватывает дух
Фото: соцсети, кадры из сериала "Верни мою любовь" (2014)
Кристина Яровикова
Кристина Яровикова
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