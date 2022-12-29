Звезда сериала «Верни мою любовь» изменилась до неузнаваемости: новый образ актрисы захватывает дух

Российская актриса Олеся Фаттахова широко запомнилась зрителям благодаря своим романтическим ролям. Особенно сильно полюбилась публике её героиня из сериала «Верни мою любовь».

Её актерская карьера началась из-за влюбленности в героя Ильи Носкова, и она загорелась желанием познакомиться с артистом. Так и открылась ее романтичная натура, а мягкие черты лица девушки и безусловный талант не оставили поклонников равнодушными.

Недавно актриса сменила свой образ и стала блондинкой. Многие в сети не узнали девушку.

«На себя вообще не похожа, вам идет своя, естественная красота», «Прежняя вы мне нравились больше», — написали подписчики под фотографией.

Но были и те, кто встал на защиту артистки: