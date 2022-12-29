Звезда сериала «Верни мою любовь» изменилась до неузнаваемости: новый образ актрисы захватывает дух
Сколько людей, столько и мнений.
Российская актриса Олеся Фаттахова широко запомнилась зрителям благодаря своим романтическим ролям. Особенно сильно полюбилась публике её героиня из сериала «Верни мою любовь».
Её актерская карьера началась из-за влюбленности в героя Ильи Носкова, и она загорелась желанием познакомиться с артистом. Так и открылась ее романтичная натура, а мягкие черты лица девушки и безусловный талант не оставили поклонников равнодушными.
Недавно актриса сменила свой образ и стала блондинкой. Многие в сети не узнали девушку.
«На себя вообще не похожа, вам идет своя, естественная красота», «Прежняя вы мне нравились больше», — написали подписчики под фотографией.
Но были и те, кто встал на защиту артистки:
«Вам очень идет», «Мне кажется, что актриса и должна быть разной, а иногда и просто неузнаваемой. А природная красота проглядывает через любой мэйкап».