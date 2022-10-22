Звезда сериала «Клон» много лет молчала о жуткой трагедии: теперь о ней узнали все

Она играла с огнем, но завязала с вредными привычками.

Бразильская актриса и модель Вера Фишер прославилась благодаря роли Ивети в сериале «Клон», также актриса засветилась в нашумевших «Семейных узах». Артистка стала звездой не только в Бразилии, но и по всему миру. Но до звездного прорыва жизнь Фишер складывалась не лучшим образом.

Актриса злоупотребляла запрещенными веществами и едва не лишилась сына из-за своего пристрастия. Работу на съемочной площадки Вера Фишер совмещала с судебными разбирательствами, чтобы вернуть опеку над сыном.

Со временем Фишер смогла победить вредные привычки и после «Клона» вернула себе звание секс-символа.

Сегодня артистке 70 – и у нее уже много лет трезвая жизнь и прекрасные отношения с близкими.