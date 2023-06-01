Звезда сериала «И все-таки я люблю...» четыре года скрывала брак: вы бы такого мужа тоже прятали

Не все звезды любят ловить хайп на своей личной жизни. Некоторые тщательно скрывают любые подробности, касающиеся семьи. Например, актриса Светлана Иванова не спешила сообщать поклонникам новость о том, что встретила свою любовь.

Еще в 2011 году звезда сериала «И все-таки я люблю...» закрутила тайный роман с Джаником Файзиевым. Отношения с режиссером актриса не афишировала даже после того, как родила от него ребенка. И хоть имя отца своей дочери Полины она не называла, коллеги догадывались, кто он.

Правду о том, кто стал ее избранником, знаменитость раскрыла лишь через четыре года. Для поклонников подобное откровение стало шоком. Не такого мужчину большинство из них видели рядом с красавицей-блондинкой. Многие поняли, почему актриса так долго хранила молчание: мужа с такой внешностью нужно только прятать. В любом случае Иванова осталась верна своему выбору. В 2018 году она подарила мужу вторую дочь — Миру.