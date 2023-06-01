Звезда сериала «И все-таки я люблю...» четыре года скрывала брак: вы бы такого мужа тоже прятали
Актрису можно понять.
Не все звезды любят ловить хайп на своей личной жизни. Некоторые тщательно скрывают любые подробности, касающиеся семьи. Например, актриса Светлана Иванова не спешила сообщать поклонникам новость о том, что встретила свою любовь.
Еще в 2011 году звезда сериала «И все-таки я люблю...» закрутила тайный роман с Джаником Файзиевым. Отношения с режиссером актриса не афишировала даже после того, как родила от него ребенка. И хоть имя отца своей дочери Полины она не называла, коллеги догадывались, кто он.
Правду о том, кто стал ее избранником, знаменитость раскрыла лишь через четыре года. Для поклонников подобное откровение стало шоком. Не такого мужчину большинство из них видели рядом с красавицей-блондинкой. Многие поняли, почему актриса так долго хранила молчание: мужа с такой внешностью нужно только прятать. В любом случае Иванова осталась верна своему выбору. В 2018 году она подарила мужу вторую дочь — Миру.