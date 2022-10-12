Звезда сериала «Чики» готова сниматься бесплатно: причина знакома каждому

Известность пришла к Алене Михайловой после съемок в сериале «Чики» в 2020 году. Хотя роль нельзя было назвать дебютом актрисы, ведь она уже снялась к тому времени в таких проектах, как «Люби их всех» и «Надломленные души». Своеобразную внешность хрупкой Алены заметили и в театре: она играла в спектаклях «Чайка», «Завтра была война», «Макбет».

После сериала «Чики» Михайлова стала новой кинозвездой, поэтому ей поступает множество предложений. Но, как выяснилось, на работу актриса соглашается не только ради высоких гонораров. Алена всегда увлекалась фотографией и любит позировать для талантливых мастеров своего дела. Если работы фотографа ей нравятся, то она с радостью будет сотрудничать с ним бесплатно. При этом ее привлекают не просто фотосессии в роскошных интерьерах, а оригинальные авторские проекты с привлечением стилистов и декораторов, пишет «Новый очаг ». Чаще всего это любительские творческие эксперименты, затраты на которые не окупаются, а потому доход моделям не приносят. Но итоговыми результатами Алена охотно делится в соцсетях с поклонниками.