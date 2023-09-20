Звезда «Счастливы вместе» неспроста устроила пьяный дебош на похоронах: теперь актрису всем жаль

Пришедших проводить в последний путь Вячеслава Гришечкина ждал неприятный сюрприз. На похороны явилась звезда ситкома «Счастливы вместе» и сотворила такое, что окружающие испытали испанский стыд.

Юлия Захарова устроила настоящий пьяный дебош. Как пишет Telegram-канал Shot, артистка нецензурно выражалась и выглядела так, что без слез не взглянешь. Наталья Бочкарева считает, что в плачевном состоянии опустившейся знаменитости виноваты киношники.

Актрису не пригласили на съемки продолжения популярного проекта, который выйдет под новым названием «Букины». Продюсеры решили обойтись без Лены Полено и ее супруга. Ранее Захарова уверяла всех, что готова к такому повороту. «Возможно, соседей не пригласят на эту вечеринку», — говорила она.

Судя по всему, Юлия все же надеялась вернуться на съемочную площадку, и теперь ее можно только пожалеть. Не получив звонка от режиссера, она расстроилась так сильно, что ушла в запой.