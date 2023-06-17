Звезда «СашиТани» зря улыбнулась во все 32: теперь народ знает о ее главном изъяне

Валентина Рубцова выступает за естественность, не поддаваясь моде на виниры. Но хейтеры полагают, что лучше бы актриса сделала белоснежные «унитазы» во рту, поскольку ее натуральные зубы в плачевном состоянии.

Звезда сериала «СашаТаня» не скрывает своего изъяна и смело улыбается во все 32. В социальных сетях актрисы не раз появлялись фото и видео, говорящие о том, что ей давно пора обратиться к стоматологу. Многие неоднократно задавались вопросом, почему артистка не приведет в порядок торчащие в разные стороны передние зубы.

На днях Рубцова сообщила, что все-таки обратилась за помощью к специалистам. Правда, это стало вынужденной мерой. Знаменитость совсем не бережет свое здоровье. Актриса решила открыть банку меда зубами, что привело к плачевным последствиям. Врачам удалось исправить ситуацию, но улыбка звезды по-прежнему далека от идеала.