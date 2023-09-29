Звезда самого пошлого фильма, который обожали в СССР, умерла страшной смертью

Сегодня эротика в кино никого не удивляет. Однако еще в 70-х обнажение на экране вызывало фурор. Пикантные западные фильмы, проникавшие в СССР, неизменно провоцировали интерес публики. Но ни одна картина не смогла сравниться с успехом французской киноленты «Эммануэль».

Исполнительницу главной роли Сильвию Кристель обожали во всем мире. Раскрепощенная красавица еще не раз разденется в фильмах «Племянница фрау О», «Дикие постели», «Любовник леди Чаттерлей», «Мата Хари» и других кинолентах. Насыщенную и яркую жизнь артистки прервала тяжелая болезнь.

Последние годы Кристель болела раком гортани: всему виной стала любовь к сигаретам, которые красавица курила с 11 лет. Бедняжка прошла через 35 сеансов облучения, отказалась от вредных привычек, но все тщетно. Несмотря на усилия врачей, звезда угасала на глазах. Когда у Сильвии Кристель обнаружили метастазы в почках, ее дни оказались сочтены.