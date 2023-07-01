Звезда «Розыгрыша» вернула приемного ребенка в детдом: вот каким он вырос

Актриса Евдокия Германова в 40 лет усыновила полуторагодовалого мальчика Колю из детского дома. Мужа и детей у артистки не было, поэтому она решила подарить семью малышу, оставшемуся без родителей.

Добротой актрисы восхищались недолго. Уже через шесть лет она вернула малыша в детдом и объявила, что ребенок вел себя невыносимо. По словам Германовой, Коля страдал шизофренией, и с его воспитанием невозможно было справиться. Мальчик около года лечился, после чего вернулся в детский дом.

К поступку Евдокии Германовой относились с пониманием, пока сам Коля не подрос и не начал рассказывать о своем детстве. На федеральном канале парень заявил, что никогда не болел шизофренией, а актриса была просто ужасной матерью.

По словам молодого человека, Германова била его ремнем, могла на всю ночь запереть в туалете и прибегала к другим, не менее жестоким методам воспитания. Никакого внимания, любви и заботы мальчик в ее семье не получал.

Сегодня Николай Ерохин уже вырос и даже создал собственную семью с девушкой Ксенией из того же детдома. В 18 лет Николай стал отцом и не может представить, как можно отказаться от ребенка. Поступка своей приемной матери парень не смог ни понять, ни простить.