Звезда «Реальных пацанов» засветила выдающуюся грудь: фото тут же разлетелось по Сети

Екатерина Шпица наверняка предпочла бы забыть, что снималась в «Реальных пацанах». Во время работы над сериалом ей пришлось показать себя в неподобающем виде.

Артистка сыграла начальницу Николая Наумова, и в одной из сцен герои оказываются в бане. Шпица облачилась в купальник, который совсем не скрывал ее пышных форм. Знаменитость засветила свою выдающуюся грудь — эти пикантные кадры тут же разлетелись по Сети.

Интересно, что такая откровенность пошла Шпице только на пользу. Новые предложения от режиссеров посыпались на звезду одно за другим. Ее фильмография пополнилась массой новых картин, а вот от дальнейших съемок в сериале про Коляна Наумова она принципиально отказалась.

Тогда актриса сослалась на то, что не хочет стать заложницей одного образа. Но что-то подсказывает пользователям Сети, что Шпица открестилась от популярного проекта, чтобы больше не оголяться на всю страну.