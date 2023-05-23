Звезда «Просто Марии» родила двойняшек в 42 года: выросли ли они нормальными

Пример Виктории Руффо может вдохновить многих женщин на позднее материнство. Артистка воспитывала 12-летнего сына Хосе Эдуардо, когда вышла замуж во второй раз и решила снова стать матерью.

В 42 года звезда сериала «Просто Мария» подарила мужу, известному мексиканскому политику Омару Файяду, сразу двух наследников — сына Ануара и дочь Викторию. После этого артистке пришлось поставить свою карьеру на паузу. Однако поклонники переживали зря, ведь впоследствии знаменитость вернулась на съемочную площадку.

В следующем году двойняшки отметят 20-летний юбилей. И если их старший брат пошел по стопам матери — его можно увидеть в мексиканских теленовеллах, то Ануар и Виктория не желают становиться актерами. Они предпочитают вести непубличный образ жизни.

Руффо периодически показывает поклонникам снимки двойняшек в своих социальных сетях. Стоит признать, что те выросли совсем разными: Ануар больше похож на отца, а вот Виктория стала копией своей звездной родительницы.