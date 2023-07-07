Звезда «Приключений принца Флоризеля» много снимался: люди его не узнавали

Валерий Матвеев стал известен благодаря картине «Приключения принца Флоризеля». Он сыграл небольшую, но яркую роль ковбоя Фрэнка Скримджера.

Талант актера был многогранным, что позволяло ему перевоплощаться в любого героя. Особенно востребованным Матвеев оказался на театральных подмостках. В кино его тоже звали регулярно, однако зрители со временем перестали его узнавать.

Пик популярности актера пришелся на 80-е, когда он снялся в картинах «Колье Шарлотты», «Никудышная», «Выйти замуж за капитана» и других популярных лентах. После развала СССР Валерий Евгеньевич оказался не у дел, как и многие другие артисты.

Лишь в 00-е Матвеев начал потихоньку возвращаться в кино. Его приглашали в сериалы, но актеру доставались незначительные роли. Так, его можно увидеть в ленте «Улицы разбитых фонарей». Артиста тогда никто не узнал: он состарился, осунулся и в целом выглядел плачевно. Матвеев скончался в 57 лет после тяжелой болезни.