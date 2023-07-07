Звезда «Приключений принца Флоризеля» много снимался: люди его не узнавали
Годы не пощадили актера.
Валерий Матвеев стал известен благодаря картине «Приключения принца Флоризеля». Он сыграл небольшую, но яркую роль ковбоя Фрэнка Скримджера.
Талант актера был многогранным, что позволяло ему перевоплощаться в любого героя. Особенно востребованным Матвеев оказался на театральных подмостках. В кино его тоже звали регулярно, однако зрители со временем перестали его узнавать.
Пик популярности актера пришелся на 80-е, когда он снялся в картинах «Колье Шарлотты», «Никудышная», «Выйти замуж за капитана» и других популярных лентах. После развала СССР Валерий Евгеньевич оказался не у дел, как и многие другие артисты.
Лишь в 00-е Матвеев начал потихоньку возвращаться в кино. Его приглашали в сериалы, но актеру доставались незначительные роли. Так, его можно увидеть в ленте «Улицы разбитых фонарей». Артиста тогда никто не узнал: он состарился, осунулся и в целом выглядел плачевно. Матвеев скончался в 57 лет после тяжелой болезни.