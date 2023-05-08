Звезда «Первого троллейбуса» скрывала дочь от публики: причина ужасает

За жизнью и актерскими успехами Ирины Губановой следили тысячи советских граждан. И особенно пристально за красавицей наблюдали представители сильного пола. Мужчины влюбились в девушку после того, как на экраны вышла драма «Первый троллейбус».

Но сердце артистки удалось завоевать талантливому Сергею Гурзо.

Влюбленные расписались, и в браке родилась дочь Анна. Однако союз двух актеров нельзя было назвать удачным. Семья развалилась, а малышка осталась с бабушкой в Ленинграде.

В это же время Губанова сблизилась со скульптором Александром Аршанским и переехала в Москву. Наследнице артистка уделяла мало внимания, а некоторые ее поклонники могли и не догадываться о существовании Анны. Позже у девочки развилось психическое заболевание, вызванное в том числе и таким ужасным отношением со стороны известной матери. К сожалению, судьба дочери двух талантливых актеров сложилась трагично: она даже не дожила до 50 лет.