Звезда перестройки 30 лет отказывалась от замужества: причина шокирует

Некоторые зрители упрекают современные шоу в отсутствии информативности и душевности. К тому же в истории отечественного телевидения были примеры программ, которые умело сочетали в себе сразу два этих качества.

Передача «Прожектор Перестройки» была очень популярна в свое время и привлекала к экранам немало людей. В создании этого проекта принимала участие Екатерина Уфимцева, которая подарила жизнь многим интересным программам.

Красавица телеведущая знала как правильно заинтересовать зрителя, поэтому была настоящей звездой телевидения. Но в отличие от карьеры, ее личная жизнь складывалась не так гладко.

Первый супруг изменил женщине с ее подругой. Такое предательство сильно шокировало Уфимцеву. Пожтому со своим следующим партнером она прожила почти 30 лет перед тем как вновь вступить в брак. Красавица ужасно боялась испытать такое же потрясение, и долгие годы именно страх останавливал ее от замужества.