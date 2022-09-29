Звезда «Папиных дочек» повторила горькую судьбу настырной учительницы
Личная жизнь актрисы сложилась не сразу.
Сериал «Папины дочки» принес известность не только исполнительницам главных ролей. Даже для актеров, игравших второстепенных персонажей, участие в проекте стало хорошим подспорьем в развитии карьеры. Например, Анна Димова после съемок получила множество предложений и появилась в сериалах «Метод Ларовой», «Людмила Гурченко» и «Воронины».
В «Папиных дочках» актриса сыграла импульсивную учительницу Людмилу Михайловну, продемонстрировав свой комический талант. Ее героиня никак не могла определиться со спутником жизни, без остановки влюбляясь то в одного мужчину, то в другого. Но каждый из романов заканчивался неудачей. Как оказалось, такая ситуация была очень близка и самой Димовой.
Первые же серьезные отношения с однокурсником быстро прекратились: рабочие графики начинающих актеров не совпадали. На съемках сериала «Атлантида» Анна познакомилась с помощником постановщика Леонидом Федоровым, за которого вышла замуж через пару лет после встречи. Причем актриса не скрывала, что первый шаг к их роману она сделала сама. Тем не менее развод случился почти сразу после свадьбы.
И только в браке со вторым мужем Павлом Масловым Димова обрела счастье. Сейчас у них подрастает сын Егор.