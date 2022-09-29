Звезда «Папиных дочек» повторила горькую судьбу настырной учительницы

Сериал «Папины дочки» принес известность не только исполнительницам главных ролей. Даже для актеров, игравших второстепенных персонажей, участие в проекте стало хорошим подспорьем в развитии карьеры. Например, Анна Димова после съемок получила множество предложений и появилась в сериалах «Метод Ларовой», «Людмила Гурченко» и «Воронины».

В «Папиных дочках» актриса сыграла импульсивную учительницу Людмилу Михайловну, продемонстрировав свой комический талант. Ее героиня никак не могла определиться со спутником жизни, без остановки влюбляясь то в одного мужчину, то в другого. Но каждый из романов заканчивался неудачей. Как оказалось, такая ситуация была очень близка и самой Димовой.

Первые же серьезные отношения с однокурсником быстро прекратились: рабочие графики начинающих актеров не совпадали. На съемках сериала «Атлантида» Анна познакомилась с помощником постановщика Леонидом Федоровым, за которого вышла замуж через пару лет после встречи. Причем актриса не скрывала, что первый шаг к их роману она сделала сама. Тем не менее развод случился почти сразу после свадьбы.

И только в браке со вторым мужем Павлом Масловым Димова обрела счастье. Сейчас у них подрастает сын Егор.