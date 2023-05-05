Звезда «Опасного поворота» пропала с экранов не просто так: правда удручает

Фильм «Опасный поворот» считается лучшей режиссерской работой Владимира Басова. Во многом этот успех связан с актрисой Еленой Валаевой, сыгравшей белокурую Бетти Уайтхаус. Юная студентка ВГИКа стала настоящим украшением картины.

Валаевой удалось не растеряться в компании таких мастодонтов, как Валентина Титова, Юрий Яковлев и Антонина Шуранова. Критики и зрители были уверены, что Елену ждет головокружительный успех в кино. Она обладала талантом, красотой и уверенностью в себе. Однако спад карьеры Валаевой произошел внезапно, когда она училась на четвертом курсе.

Дело в том, что актриса родила сына Антона от супруга, режиссера Игоря Вознесенского. Елена сильно поправилась и утратила свою изящную красоту. Ее лицо стало одутловатым, появился двойной подбородок, а фигура сильно заплыла. С годами актриса так и не пришла в былую форму, и это плохо сказалось на ее карьере.

Изменившейся Валаевой предлагали роли второго плана или эпизоды, что, конечно, сильно ее удручало. Супруг стал единственным режиссером, который регулярно снимал актрису в своих картинах: «Внимание! Всем постам...», «Признать виновным», «Остаюсь с вами». С годами Елена смирилась с неудачами в карьере и переключилась на семью. Актрисы не стало в 57 лет — последние годы она тяжело болела. После ее смерти Вознесенский так больше и не женился.