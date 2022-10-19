Звезда «Одиноким предоставляется общежитие» огорошила признанием: здоровье подвело

В этом году Елена Скороходова отметила свой 60-летний юбилей. Любимая многими актриса не из тех, кто не придает возрасту никакого значения. Более того, знаменитость всерьез обеспокоена состоянием своего здоровья.

В последнее время самочувствие звезды фильма «Одиноким предоставляется общежитие» оставляет желать лучшего. По уверению Скороходовой, ощущения у нее «чудовищные».

«Болит еще не все», — огорошила артистка признанием в беседе с порталом «Экспресс газета».

Также она заметила, что с недавних пор все ее разговоры с близкими и друзьями касаются преимущественно вопросов здоровья, которое ее подвело.

В завершение Скороходова отметила, что многие ее ровесники и вовсе не дотянули до столь внушительного возраста. Среди них, например, Алена Бондарчук и Наталья Оленина. По этой причине она благодарна судьбе за каждый новый день.