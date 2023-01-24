Звезда «Неуловимых мстителей» отказался от сына: сегодня их роднит только одно (фото)

Владислав Стржельчик был одним из самых востребованных актеров советского кино. Он известен по фильмам «Корона Российский империи, или Снова неуловимые» и «Гардемарины, вперед!». Однако мало кто знает о том, какой бурной была личная жизнь актера.

Стржельчик дважды состоял в официальном браке, но это не мешало ему заводить множество романов. Так, у Владислава Игнатьевича есть несколько детей, рожденных вне брака. Одним из них является актер Дмитрий Исаев, которому отец не дал ни отчества, ни фамилии.

Артист прославился благодаря сериалу «Бедная Настя», где сыграл цесаревича Александра. Всю правду об отце Исаев узнал в 12 лет. Его мать все эти годы работала гримером в Большом драматическом театре и однажды решила рассказать сыну, что Стржельчик ему отнюдь не чужой человек.

Дмитрий, давно знавший актера к тому моменту, не мог «переварить» этот факт. Впрочем, Исаев признавался, что в отце он не нуждался и обделенным себя не чувствовал. Сам Дмитрий не пошел по стопам Стржельчика. Он стал примерным отцом своим детям и старается проводить с ними все время. А со Стржельчиком его объединяет только одно — исторические роли, ставшие визитной карточкой актера. Свою историю Исаев рассказал журналистам издания «7 дней».