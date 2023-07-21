Звезда «Насти» очаровала миллионы и пропала: не поверите, но она почти не изменилась с тех пор

Имя Ирины Марковой стало известно публике в 90-х. Молодая артистка снялась в нескольких громких фильмах, а самой знаменитой ее работой стала мелодрама «Настя» Георгия Данелии. Миллионы поклонников признавались в любви эффектной артистке, но после выхода ленты в прокат Маркова неожиданно пропала с экранов.

Обеспокоенные фанаты активно строили предположения, что же случилось с эффектной артисткой. Кто-то был уверен, что она уехала за границу, а кто-то предполагал трагичный исход. Однако их домыслы оказались далеки от правды.

Дело в том, что Маркова решила отказаться от актерской карьеры ради семейной жизни. Она связала себя узами брака и родила двух дочек, которым посвящала все свое время.

Ирина ведет непубличный образ жизни и не появляется на светских мероприятиях, однако изредка ее снимки оказываются в распоряжении поклонников. И, как отмечают фанаты, даже спустя тридцать лет после выхода ленты Ирина Маркова отличается красотой и эффектной внешностью.