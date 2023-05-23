Звезда мюзикла «Юнона и Авось» была замужем за братом: даже смотреть на них неловко

Личная жизнь Анны Большовой сгодится для сюжета мыльной оперы. Позабыв о приличиях, артистка вышла замуж за своего брата и нисколько не стыдится этого факта.

Актриса спокойно отнеслась к новости о том, что ее отец Леонид Большов полюбил другую женщину. Ученый ушел от матери звезды мюзикла «Юнона и Авось» к Анне Канаевой. Большова нашла общий язык не только с мачехой, но и ее сыном — Антоном.

Правда, отношения сводных брата и сестры вышли за рамки родственных. Молодые люди полюбили друг друга и, когда пасынку Большова исполнилось 18 лет, отправились в ЗАГС. После этого от знаменитости отвернулась родная мать — Наталья Михайловна не смогла принять выбор дочери.

Вскоре артистке пришлось пожалеть о том, что она связала жизнь с возлюбленным, который был младше на шесть лет. Антон изменял супруге и не хотел детей, что и стало причиной их расставания.