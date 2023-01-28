Звезда «Молодежки» изуродовала себя пластикой: была уникальной, а стала как все

Анна Михайловская полюбилась российским зрителям после работы над телесериалом «Молодежка». Роль Яны Самойловой дала актрисе возможность избавиться от стереотипного образа стервозных красавиц, который до этого проекта буквально преследовал ее.

Артистка стала восприниматься режиссерами гораздо серьезнее, и ей начали предлагать сильных героинь. До этого Михайловскую действительно непросто было представить в образах бесстрашных женщин.

Ее миловидная внешность подходила лишь для молодых и неопытных девушек. Со временем даже подписчики звезды стали упрекать ее в слишком детских чертах лица, которые начали раздражать.

По всей видимости, актриса решила прислушаться к поклонникам и изменить свою внешность, но в результате лишь потеряла свою индивидуальность. Отличительной особенностью красавицы были губы «бантики». После инъекций их форма сильно изменилась, и теперь фанаты Анны отмечают, что она напоминает обычных моделей из социальных сетей.