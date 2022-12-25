Звезда «Моей прекрасной няни» победила рак: как ее спасли

Ситком «Моя прекрасная няня» был одним из самых популярных сериалов середины нулевых в России. Главная роль прославила актрису Анастасию Заворотнюк, а еще принесла ей роман с партнером по площадке Сергеем Жигуновым. Но немногие зрители знают, что сериал не что иное как адаптация американского проекта под названием «Няня», выходившего на экраны в США в 1990-х. И оказалось, что судьбы двух центральных актрис жутким образом похожи.

Исполнительница главной роли в «Няне» — актриса Фрэн Дрешер — стала и шоураннером проекта. Большинство сюжетных линий были взяты из жизни женщины. Когда трансляция сериала уже была закончена, Дрешер узнала страшную новость. В 2000 году врачи нашли у нее онкологическое заболевание. Рак матки был обнаружен на начальной стадии, поэтому у Фрэн были хорошие шансы на выздоровление. Ей сделали операцию, после которой болезнь ушла в ремиссию. Она написала книгу, посвященную своей победе над раком, и основала благотворительную организацию по диагностике заболевания у женщин.