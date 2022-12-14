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Звезда «Мемуаров гейши» пленяла красотой: спустя 17 лет ее внешность лишит дара речи

14 декабря 2022 15:45
Звезда «Мемуаров гейши» пленяла красотой: спустя 17 лет ее внешность лишит дара речи

Поклонники долгие годы не могут разгадать секрет знаменитости.

Чжан Цзыи считается одной из самых известный актрис Китая, а мировую славу она заработала благодаря фильмам «Мемуары гейши», «Дом летающих кинжалов» и «Крадущийся тигр, затаившийся дракон». При этом поклонники и критики высоко ценят не только талант артистки, но и ее красоту.

Дело в том, что у Чжан Цзыи не заметны никакие возрастные изменения. Через несколько месяцев артистка встретит 44-й день рождения, но, как уверены пользователи Сети, она выглядит совершенно так же, как во время работы над «Мемуарами», когда ей было всего 26 лет.

При этом сама артистка старается не раскрывать секретов своей молодости. Она избегает вопросов журналистов об этом, заставляя поклонников гадать и строить теории. Так, многие уверены, что артистке повезло с генами, тогда как другая часть фанатов считает, что она тратит все свободное время на уходовые процедуры.

Звезда «Мемуаров гейши» пленяла красотой: спустя 17 лет ее внешность лишит дара речи

«Удивительно красивая актриса», «Моя любимая актриса», «Не понимаю, как можно в 40 лет выглядеть как девочка-подросток», — делятся мнением пользователи Сети.

Фото: Кадр из фильма «Мемуары гейши» (2005), Legion Media
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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