Звезда «Мемуаров гейши» пленяла красотой: спустя 17 лет ее внешность лишит дара речи

Чжан Цзыи считается одной из самых известный актрис Китая, а мировую славу она заработала благодаря фильмам «Мемуары гейши», «Дом летающих кинжалов» и «Крадущийся тигр, затаившийся дракон». При этом поклонники и критики высоко ценят не только талант артистки, но и ее красоту.

Дело в том, что у Чжан Цзыи не заметны никакие возрастные изменения. Через несколько месяцев артистка встретит 44-й день рождения, но, как уверены пользователи Сети, она выглядит совершенно так же, как во время работы над «Мемуарами», когда ей было всего 26 лет.

При этом сама артистка старается не раскрывать секретов своей молодости. Она избегает вопросов журналистов об этом, заставляя поклонников гадать и строить теории. Так, многие уверены, что артистке повезло с генами, тогда как другая часть фанатов считает, что она тратит все свободное время на уходовые процедуры.