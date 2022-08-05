Звезда «Мажора» раскрыл правду о новой женитьбе Прилучного

Александр Обласов прокомментировал недавнюю свадьбу Павла Прилучного. Актеры стали друзьями на съемках сериала «Мажор».

В последние месяцы популярный артист регулярно оказывается под пристальным вниманием СМИ из-за своей личной жизни. Дело в том, что Прилучный женился на своей коллеге по сериалу «В клетке» Зепюр Брутян и теперь публикует с ней весьма пикантные записи. При этом знаменитость официально так и не подтвердил отношения с актрисой.

Как отмечает Обласов, у поклонников нет поводов переживать за личную жизнь Прилучного. Дело в том, что большая часть слухов является правдой, а его роман не является PR-акцией.

«У них все замечательно... Он счастлив. Все прекрасно», — цитирует слова артиста портал «Комсомольская правда ».

Также актер призвал поклонников следить за социальными сетями Прилучного, в которых тот делится фотографиями со своей избранницей и рассказывает об их жизни.